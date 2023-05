Curan. Clap de fin pour l’équipe 2 et les féminines de l’ESCC

Dernier match de la saison pour l’équipe réserve du club de foot de Curan ce week-end avec un déplacement à Millau pour affronter le deuxième du classement. Après 25 minutes de bonne performance, les noirs et blancs sont sanctionnés par la qualité de l’équipe adverse et se retrouvent à la fois menés au score et perdent leur gardien, gêné par une blessure au dos. L’ESCC rentre au vestiaire avec un score lourd et sévère de 3-0. En seconde période, les noirs et blancs font de leur mieux pour revenir dans la partie, mais sont sanctionnés par deux nouveaux buts adverses. Une saison difficile pour toute l’équipe, mais qui, si l’on retient le positif, aura permis d’intégrer de nouveaux jeunes joueurs et de poser les bases pour les futures saisons, le tout dans une ambiance saine.

De leur côté, les filles de l’ESCC jouaient leur dernier match de championnat avec la réception de Vabres-l’Abbaye, formation du haut de tableau. Rapidement, les noires et blanches encaissent un premier but. Malgré des efforts collectifs notables, les adversaires confortent leur avantage à deux nouvelles reprises. En fin de première période, l’ESCC montre un meilleur visage permettant de réduire le score à 3-2 par l’intermédiaire d’Aurélie Merlhe et Julie Costes.

Cependant en seconde période, l’adversaire inscrit trois nouvelles réalisations.

Le week-end prochain, l’équipe 1 se déplacera à Onet-le-Château vendredi, à 20 h 30.