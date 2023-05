Onet-le-Château. Escapade gourmande en Roumanie

À l’initiative de la coprésidente du café associatif Alice, elle-même née à Bucarest, une soirée roumaine était proposée ce lundi soir. La vingtaine de convives a pu après avoir trinqué : "Noroc" en roumain, qui signifie bonne chance (notre photo) en goûtant le Jidvei (un muscat Ottonel – du nom du cépage demi-doux) déguster une entrée d’hiver des plus appétissante (salade d’aubergine, riste d’aubergine et de tomate, assortiment de saucisson roumain : le fameux Sibiu, celui de Sinaia et le Salom d’été et fromage de vache et de brebis). En plat et toujours fait maison, des choux farcis à la roumaine (des choux qui macèrent 3 mois, avant d’être cuisinés) et en dessert des beignets à base de fromage de vache, qu’ils ont dégusté avec de la confiture. Un dépaysement gastronomique assuré et surtout un bon moment de convivialité et de partage autour d’un pays qui au fond, n’est pas si loin que ça ! Prochain et dernier rendez-vous du mois de mai, ce sera ce vendredi à 18 heures, avec l’atelier nutrition, où Evelyne Soulié parlera "épices et sel".