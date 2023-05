Broquiès. Foot : l’ASB termine la saison et recherche de nouvelles forces vives

L’ASB a disputé son dernier match de la saison à domicile face à Larzac vallée. Le match commence difficilement pour les Broquièsois avec deux énormes occasions pour les visiteurs. Puis, les joueurs de Broquiès se réveillent et, sur leur seconde action, ouvrent le score par Gaetan.

La réaction ne se fait pas attendre avec deux buts des visiteurs coup sur coup. Larzac domine mais Broquies ne lâche rien et se crée quelques occasions avant un but CSC (2 à 2 à la mi-temps). Retour des vestiaires plus équilibré avec le but du 3 à 2 pour Larzac. Réponse de Broquiès après une récupération très haute et un pressing collectif mené par Julien (3-3). Larzac va marquer le dernier but à 15 minutes de la fin. Malgré quelques tentatives et à cause d’un très bon gardien adverse, le score en restera là (4-3 pour Larzac).

Cette fin de saison s’est déroulée dans la bonne humeur avec un apéritif dînatoire offert par le club dans la soirée.

Prochain rendez-vous le samedi 3 juin, à 17 heures, pour l’assemblée générale du club. La saison prochaine s’annonce compliquée, avec quelques arrêts de joueurs qui sont déjà prévus. L’ASB recherche donc de nouveaux joueurs, dirigeants/entraîneurs pour pouvoir pérenniser le club de football local. Si des gens peuvent être intéressés, contacter Julien au 06 18 13 67 18.