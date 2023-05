Football : Le Monastère fait la fête et se structure

En plus de fêter son équipe réserve (championne de sa poule de D3), samedi 20 ma, le club jaune et noir a annoncé des changements dans son organigramme pour la saison prochaine. De quoi se montrer encore plus ambitieux ?

Une page va se tourner dans l’histoire du Football club monastérien. Après six saisons passées à la tête de l’équipe première, Jérémy Canivenq passe le relais. "Je l’avais annoncé à Noël au président, car je voulais que ça se fasse dans de bonnes conditions et que le club ait le temps de se retourner afin de continuer à progresser. Je quitte mon poste, heureux, avec un bilan positif", a-t-il lâché en guise d’introduction.

Mais il ne va pas se prélasser trop longtemps puisqu’il reste dans l’institution et prend même du grade en devenant directeur sportif. "Mon rôle sera de bien accompagner la transition, de créer des passerelles plus importantes avec les équipes de jeunes et leurs éducateurs. Ils doivent sentir qu’ils ne sont pas seuls. On se doit de les accompagner. On ne change pas pour faire moins bien", ajoute celui qui a pu compter 20 joueurs formés au club sur les 28 composant les deux formations seniors le week-end dernier.

Cyprien Montbroussous nommé entraîneur

Tout juste admis à la formation pour obtenir le Brevet d’entraîneur de football, Cyprien Montbroussous prend la succession à la tête de l’équipe fanion, actuellement 4e de sa poule de Régional 3. Il sera aussi salarié à temps plein pour poursuivre le développement de l’association.

En plus de la nomination d’un entraîneur salarié et de la création du poste de directeur sportif, le club va aussi se doter d’une commission communication. Des changements qui annoncent de nouvelles ambitions ? "Oui, nous en avons. Nous continuerons à viser le haut du tableau pour l’équipe première, prévient Jérémy Canivenq. Pour la réserve, elles seront de bien s’acclimater à la D2 avec un espoir de faire un beau parcours en coupe de l’Aveyron. Quand on voit ce que fait Comtal, ça peut donner des idées. Bien sûr, nous travaillons déjà sur le recrutement, mais il sera très ciblé. Nous n’allons pas prendre dix joueurs par équipe. Le but reste de garder nos valeurs et de former nos jeunes."

"Allumer d’autres feux verts"

Pour la saison prochaine, quelques changements sont à prévoir, à commencer par la succession de l’emblématique capitaine, Bastien Vernhes. Le solide milieu de terrain mettra un terme à sa carrière à la fin de l’exercice actuel. Du côté de la réserve, le staff va être là aussi modifié, avec Yoann Vidalenc qui prend les rênes de l’équipe tandis que l’actuel coach, Emilien Falip, restera en tant qu’adjoint avec de plus grandes occasions de rechausser les crampons.

En attendant la saison prochaine, les membres du club ont eu l’occasion de faire la fête, samedi 20 mai. Seniors et école de foot n’ont fait qu’un sous la bonne odeur des grillades offertes par le club. La fin d’une belle saison qui sera à confirmer lors de la prochaine sur une pelouse toute neuve. "Nous avions quelques feux au vert, nous allons essayer d’en allumer quelques autres pour compléter l’ensemble", a lancé le nouveau directeur sportif.