Rodelle. Inventaires des zones humides sur le bassin versant Lot-Dourdou

Récemment, les techniciens de l’Adasea d’OC et du Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD), ont présenté la démarche des inventaires des zones humides auprès d’élus et référents de la profession agricole des dix communes concernées par cette action en 2023 : Marcillac-Vallon, Mouret, Muret-le-Château, Rodelle, Sébrazac, Montrozier, Onet-le- Château, Pruines, Bertholène et La Loubière.

Cette rencontre s’est déroulée sur une zone humide appartenant à Monsieur Hervé Puech, agriculteur à Bezonnes (commune de Rodelle).

Elle a permis d’expliquer la méthodologie mise en place et les objectifs de ces inventaires réalisés dans le cadre des actions du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) du SMLD.

En effet, le SMLD organise, pour la quatrième année consécutive, des inventaires de zones humides sur son territoire. Ces inventaires sont réalisés par l’Adasea d’Oc, désigné Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) du territoire par l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui assure également le financement de cette mission. Après un premier travail de photo-interprétation, les techniciens de l’Adasea vont, de juin à septembre, arpenter le terrain pour vérifier, par l’observation de la flore et des cortèges floristiques, le caractère humide ou non des sites pré-identifiés.

Les données des zones humides seront mises à disposition des collectivités, notamment dans le cadre d’élaboration des PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunaux).

Ces inventaires, sans portée réglementaire, permettront également l’acquisition de connaissance sur le fonctionnement du bassin versant et pourraient permettre, sur la base du volontariat, la mise en place de projets de gestion ou de restauration de ces milieux utiles à la gestion de la ressource en eau (stockage de l’eau, soutien à l’étiage, limitation des inondations, épuration de l’eau…). Inventoriées ou non, tout projet sur une zone humide est soumis à la réglementation. Pour tous renseignements sur cette démarche d’inventaires, contacts : l’Adasea d’Oc au 0 565 737 676 ou le SMLD au 0 565 516 105.