Sébazac-Concourès. La gestion de l’eau au programme du conseil municipal enfants

Audrey Batut et Michel Arnal, recevaient dernièrement les enfants du conseil municipal des enfants pour les faire participer à un atelier développé chez Véolia pour les jeunes de 7 à 12 ans. Tous deux, employés de cette entreprise, ont la mission de faire prendre conscience aux enfants les enjeux climatiques et environnementaux, leur apprendre les écogestes, les sensibiliser aux métiers qui en découlent. 70 personnes travaillent chez Véolia à Rodez.

Les 11 écoliers participaient à 3 ateliers qui comportaient des questions avec 3 choix de réponses. Des réponses très souvent pertinentes qui tendraient à montrer que les enfants sont bien partie prenante des enjeux climatiques. On sent une prise de conscience de l’environnement, du climat, du recyclage, ders ressources naturelles, du mode de vie et du changement climatique, des énergies renouvelables, des gaz à effet de serre.

Au terme de ces 3 ateliers, chacun amenait une idée sur "l’arbre ressource" pour participer à l’avenir de la planète : récupérer l’eau froide lors de la douche, ramasser les mégots, recycler, consommer moins d’eau, baisser la température du frigo, récupérer l’eau de lavage des légumes pour arroser, fermer les robinets… Chacun se fera l’écho des mesures à prendre auprès de ses camarades de classe.

En fin de séance, chaque membre du conseil municipal des enfants se voyait remettre un porte-clefs et une timbale.