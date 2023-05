La montée en D3 la saison prochaine pour le club de Colombiès

"C’est fait, l’U S Colombiès jouera la saison prochaine en D3. Tout se jouait ce week-end lors de la réception de l’équipe réserve de JS Bassin, alors classée troisième et à seulement un point des locaux. C’était donc le match de la montée pour ces deux formations qui venaient avec la détermination nécessaire pour aller chercher la victoire.

Après un round d’observation de plus de 30 minutes, c’est sur un contre rondement mené que Thomas Cavanelli ouvre le score grâce au bon débordement et un centre de Dimitri Ferrand. Le score ne bougera pas jusqu’à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’USC se fait d’entrée menaçant et sur sa première occasion, monte le score à 2-0 sur une belle frappe à l’entrée de surface de Thibault Sarret.

A peine 5 minutes plus tard, Pierre Barret, sur une percée plein axe, lance Thomas en profondeur qui vient alors s’offrir un doublé et permettre aux locaux de prendre une avance favorable.

Sentant la victoire leur échapper les visiteurs se font de plus en plus pressants en multipliant les occasions. Mais l’équipe locale fait bloc pour conserver le score, notamment grâce à son gardien, Simon Julien, en état de grâce. Au coup de sifflet final, c’est l’explosion de joie pour la bande de copains de Colombiès qui réalise l’exploit avec une fin de saison exemplaire.

Le Club remercie toutes les personnes ayant participé à cette montée en commençant par les joueurs et leur coach Frédéric Bou, les dirigeants et bénévoles qui s’activent pour que tous les matchs se passent dans les meilleures conditions, la Mairie pour les infrastructures, les sponsors pour leur aide financière et enfin tous les supporters.

En espérant que l’engouement et la ferveur soient toujours là la saison prochaine afin de poursuivre la belle aventure de ce petit club de clocher.

Si vous aussi vous voulez rejoindre ce club convivial, n’hésitez pas à contacter Tanguy Antoine ou de passer par la mairie de Colombiès, le Mercato est ouvert !"