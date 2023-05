Bozouls. La transhumance fera halte sur la commune

La transhumance en Aubrac est une institution sur le plateau de l’Aubrac aux frontières de trois départements l’Aveyron, le Cantal et la Lozère.

La date traditionnelle de la montée en estive est le dernier week-end du mois de mai. Les vaches Aubrac montent sur les pâturages où elles vont retrouver leurs petits veaux et y passer les beaux jours jusqu’au mois d’octobre.

Les visiteurs viennent de tous les départements de France pour suivre les troupeaux, rencontrer les éleveurs, découvrir et déguster les produits du terroir et partager un moment de convivialité. Si bien des troupeaux sont acheminés par camion il reste une tradition pour une montée à pied. Celui de Christian Puech Joulia parcourt un des plus longs parcours en partant de Saint- Julien de Rodelle pour rejoindre les estives de l’Aubrac.

Maison d’accueil Les Caselles

Ainsi, le samedi 27 mai à 11 h aura lieu la traditionnelle étape transhumance à la maison d’accueil Les Caselles de Bozouls (terrain à l’arrière de l’établissement). Le troupeau fera halte pendant près d’une heure, fin que les animaux puissent s’abreuver. De belles photos en perspective ainsi qu’une une ambiance conviviale et amicale, venez nombreux et en famille.