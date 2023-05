Réquista. L’accordéon club au Capitole de Toulouse

Les musiciens de l’ACR et leurs familles se sont rendus tout récemment à Toulouse pour assister au concert de l’orchestre national du Capitole à la halle aux grains. Ils ont écouté des œuvres de célèbres compositeurs de différents pays et ont ainsi fait un tour du monde musical en 80 mn.

La journée s’est poursuivie par la visite de la halle aux machines, la découverte d’inventions mécaniques originales et, pour terminer sur une note plus fantaisiste, ils ont voyagé en minotaure.

Après cet intermède agréable et instructif, les musiciens se sont remis au travail ; ils travaillent leurs partitions et répètent pour peaufiner le concert de fin de saison qu’ils vont présenter le mardi 27 juin en soirée à Réquista afin que le public du Réquistanais, qu’ils espèrent nombreux, puisse entendre une autre facette de cet instrument adapté au folklore et au musette mais aussi à la musique classique. Cette soirée ouverte à tous sera proposée gracieusement par les musiciens et leurs professeurs.

L’ensemble des membres travaillent à la réalisation du char pour la fête de la brebis, sur le thème des abeilles, une belle réalisation pleine de surprises et de douceur pour le défilé du dimanche 4 juin.