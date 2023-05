Les jeunes performent lors des championnats départementaux

L’Athlétic Club s’est rendu récemment à Millau pour les championnats départementaux.

Le club d’athlétisme de Villefranche est parti direction Millau, pour la 2e journée des championnats départementaux, avec encore de bons résultats et des titres chez les plus jeunes (non classés dans leur catégorie). Notamment une belle prestation d’Alexis François sur le triathlon.

Chez les poussines : Lucy Andrieu-Malvezin 1er au javelot (16 m 63), sur le 1 000 m elle réqlise 4’00 et 3 m 24 a la longueur (3e au triathlon). Faustine Kebli-Oudart sur 50 m a réalisé 8’48, sur la longueur 3 m 03 et au javelot 11 m 45 (9e au triathlon). Jeanne Deligny sur 50 m a fait 11’14, sur la longueur 3 m 03 et au javelot 8 m 30 (19e au triathlon). Chez les poussins : Paul Pasquier avec une longueur à 3 m 49 et un poids à 5 m 82 finit 3e au triathlon. Chez les minimes : Nathan Eyssette 1er au 2 000 m (6’33) ; 3e sur la longueur (4 m 85) ; 2e au disque avec 23 m 80 (3e au triathlon). Diego Lassus 2e sur 80 m (10’57) ; sur la longueur il réussit 4 m 25 et 3e au disque (19 m 65). Chez les seniors : Pierre Gillain 1er au 100 m (12’17) et au 400 m (53’91).

Deux licenciés ont ensuite prit le départ du trail de Nauviale avec au programme un 17 km et 580 D + sur trés beau parcours, bien boueux. Belle performance de Omar Idbella qui prend la 3e place en 1h24, Patrick Puech termine en 1h51 (3e M4).