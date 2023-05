Le Nayrac. Les sacs de tri ont été distribués

En fin de semaine dernière, les Nayracois étaient invités à retirer les sacs jaunes pour le tri sélectif au local technique de la mairie à la zone artisanale. Bastien, l’employé municipal était présent et remettait à chacun le nombre de sacs en fonction de la composition de la famille. Il était possible de prendre le petit magazine du Sydom Aveyron qui rappelle les consignes de tri. Tous les emballages en plastique, métalliques, en carton et les papiers sont destinés à cette poubelle jaune. Les mouchoirs, petits objets cassés, couches, lingettes… vont dans le sac noir, tandis que les bouteilles, bocaux sont déposés dans les colonnes à verre. La déchetterie organise, avec des espaces dédiés, le dépôt des autres déchets : végétaux, gros cartons, appareils électroniques défectueux, encombrants, pharmacie, textiles, gravats, métaux et d’autres encore. Celle-ci est ouverte le lundi de 10 h à 12 h, le mercredi de 14 h à 16 h et le samedi de 14 h à 17 h 30.