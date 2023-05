L'offre jeunesse de Rodez se met sur son 31 ce mercredi 24 mai, avec l'opération Cité en forme

Avant l'été, MJC, Francas et service jeunesse de la Ville offrent un rappel général aux parents.

Si pour certains, l'été rime avec bonheur, joie et vacances, pour d'autres, cette saison rime plutôt avec angoisse. Notamment quand il s'agit de trouver comment occuper ses enfants pendant une période où les portes des écoles restent closes. Pour cela, le service jeunesse de la Ville, la MJC et les Francas ont décidé de faire front commun, en organisant en cette journée du mercredi 24 mai, l'opération Cité en forme.

"Nous allons profiter de ce moment pour présenter tout ce qui sera mis en place au sein du programme Juillet activités", dévoile Nadia Abbou, conseillère municipale en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté. Durant ces événements, fixés ce mercredi à partir de 11 h - et disponibles pendant toute la journée - les enfants âgés de 2 à 17 ans seront ainsi conviés place de la Cité. Avec pour objectif, de faire découvrir "des activités culturelles et sportives à un public qui ne se serait pas orienté naturellement vers ce type d'animation", explique Maëva Huet, référente enfance/jeunesse aux services de la Ville. Le tout, encadré par des professionnels titulaires du Bafa ou du Bpjeps.

Ainsi, parmi les ateliers proposés, les enfants pourront retrouver en centre-ville de l'initiation au street-workout, au cirque, de football freestyle ou encore de K-pop, genre musical coréen. L'occasion idéale de "rassembler les jeunes", comme se félicitent les organisateurs.

Une vitrine de l'offre estivale

Dès le mois de juillet, le programme des différents établissements est bien chargé. De ce fait, les différentes institutions ont décidé de se rassembler, afin de "permettre aux Ruthénois de préparer cet été et de connaître plus facilement les différentes structures", définit l'élue. Également, plusieurs stands d'information seront à disposition des parents lors de cette journée, tout en sachant que les inscriptions pour le programme Juillet activités seront disponibles dès le 7 juin. Car pour les centres de loisirs de Gourgan et de Saint-Eloi, cette période est particulièrement attendue. "Nos 96 places sont très souvent prises d'assaut", témoigne Laurianne Grella, directrice des Francas de Rodez.

Tandis que la MJC, de son côté, connaît un beau succès avec ses mini-stages. "Ce sont des moments encadrés par nos animateurs qui permettent pendant l'été, de faire découvrir ce qu'il se passe pendant l'année scolaire", indique Nora Triby, coordinatrice pour l'association locale. En somme, tout une offre globale prévue cet été, résumée en une seule journée. Pour la découvrir, rendez-vous place de la Cité, ce mercredi 24 mai.

Le programme jeunesse complet de cet été est à retrouver sur le site internet de la Ville, ou en flashant le QR code présent sur les affiches de l'événement.