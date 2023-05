Espalion. L’USE a la tête tournée vers la finale de la coupe de l’Aveyron

Si la montée en R3 lui échappe, l’équipe fanion peut déjà se prévaloir d’une bonne saison.

A une semaine de la grande finale de la coupe de l’Aveyron, les hommes de Pascal Cure se déplaçaient à Villeneuve pour la dernière journée de championnat D1. Avec encore un mince espoir d’accrocher la seconde place, synonyme de monter en Régionale 3 en cas d’un revers des Lozériens de Le Buisson à Aguessac. Espalion se présentait avec un groupe au complet et se rendait le match facile grâce à deux réalisations en première mi-temps (15e et 42e) par Cayla. Face à des locaux "déjà en vacances" la seconde mi-temps se déroulait sur un faux rythme tranquille et le penalty transformé dans les arrêts de jeu par Ouest Aveyron ne changera pas l’issue de la rencontre. Victoire 2-1. L’équipe termine donc la saison à une très belle troisième place, puisque Le Buisson (2e) s’est imposé logiquement et facilement face à Aguessac (4-1). Le match reporté du week-end dernier face à Le Buisson (terrain d’Espalion déclaré impraticable par l’arbitre suite aux précipitations diluviennes) comptera donc "pour du beurre"… S’il a lieu car les positions sont maintenant figées. Le leader Montbazens-Rignac avait déjà validé sa place de leader et compte 4 points d’avance sur son second Le Buisson qui en compte désormais 5 sur le troisième Espalion.

L’équipe II termine sur une bonne note

Les hommes de Géraud Estival finissent également la saison en beauté puisqu’ils se sont imposés 3-0 face au Buisson 2 sur leur pelouse de Perse. Romain Roquelaure (2) et Romuald Cazes ont été les buteurs de la soirée. Neuvième an classement l’équipe se maintient donc en D3.

Maintenant, place à la grande finale de la coupe de l’Aveyron à Paul Lignon ce dimanche à 20 h 40. Pour finir la saison en apothéose… Les supporters et toute la ville l’espèrent.