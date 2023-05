Estaing. Pigüé, histoire de l’immigration aveyronnaise

Dans le cadre de son trimestre littéraire hispanique Espagne et Amérique Latine, la médiathèque d’Estaing, en collaboration avec l’association Rouergue-Pigüé, organisait une soirée culturelle sur l’épopée rouergate en Argentine. Cette soirée à thème, proposée récemment, a réuni une nombreuse assemblée à la salle d’animation.

Après les mots de bienvenue de la présidente de la médiathèque Francine Constans, Nathalie Auguy-Périé, présidente de l’association Rouergue-Pigüé, disait son bonheur de se retrouver à Estaing devant un nombreux public pour partager ce moment autour de l’aventure extraordinaire de ces colons qui, vers la fin du XIXe siècle, ont quitté l’Aveyron pour traverser l’océan et rejoindre la Pampa argentine.

La projection du film "Histoire de l’immigration aveyronnaise à Pigüé en Argentine" a permis aux participants de découvrir l’aventure de cette colonie aveyronnaise partie pour l’Argentine. Ils sont agriculteurs, prêtres, institutrices, forgerons, menuisiers… partis en train, puis en bateau jusqu’à Buenos-Aires et, enfin, par le chemin de fer jusqu’à Pigüé. A l’arrivée, un simple gare. Pas d’habitation. Tout reste à construire. Des paysages immenses. Des débuts difficiles et compliqués… Ce documentaire, qui a permis de découvrir l’aventure de ces familles qui ont fondé la ville de Pigüé, a conquis le public. Aussi, s’ensuivait un moment d’échange fort intéressant entre les membres de l’association Rouergue-Pigüé et le public qui a posé de nombreuses questions.

Au cours de la soirée, deux livres étaient également à l’honneur : la BD de Jean-Christophe Vergne "L’aventure Pigüé" et le livre de Catherine Samson et Valentin Bécouze "Aveyron-Pigüé-Les descendants".

La soirée aura permis de montrer le dynamisme de l’association Rouergue-Pigüé dont la mission est de maintenir les liens avec Pigüé et de rester active pour que cette épopée reste dans les mémoires de chacun.