Randonnée équestre autour de Campagnac

Dimanche, une randonnée équestre comportant deux circuits a été organisée par Laurie Ginisty et Julie Deltour au départ de Campagnac.

Quatorze cavaliers provenant de Sévérac, Laissac, Buzeins, La Tieule, La Canourgue, St Laurent et Campagnac y ont participé. Le départ du premier circuit de 16 kilomètres a eu lieu à 9 h sous un temps maussade.

Une petite pluie permanente a accompagné les cavaliers (surtout des cavalières) sur des chemins autour de Campagnc vers les hameaux de Termenoux, Canac et le Ginou. Pas question de galoper mais marcher au pas pour admirer le paysage. Le retour à la salle des fêtes vers 11 h 30 a précédé un repas pris en commun fait maison avec taboulet, saucisses, cassoulet servi par Hubert. Vers 14 heures, c’est le départ du deuxième circuit sous un ciel plus clément. Pas de pluie et quelques brèves et discrètes éclaircies amenant les cavaliers vers le bois de Saint-Laurent-d’Olt.

Prochaine randonnée en septembre

Laurie Ginisty et Julie Deltour pratiquent le dressage et le débourrage des chevaux de particuliers ou de clubs à la Cavalle du Colombier située à Sévérac-l’Église.

Elles organiseront une prochaine randonnée au départ de Sévérac dans le mois de septembre.

Contact au 06 68 58 13 99 ou 06 72 41 01 37.