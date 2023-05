Un cadet villefranchois au championnat de France des espoirs

Jules Alibert, un adolescent motivé et investi sur les tatamis de Judo Villefranche, avait obtenu sa qualification pour le championnat de France espoir, qui avait lieu ce dernier dimanche à Ceyrat. Une première pour le cadet villefranchois, qui a ainsi découvert la cour des grands. Malheureusement il a eu droit à un tirage au sort plutôt difficile et il ne pourra sortir de sa poule, donc particulièrement relevée. "Mais Jules est un bosseur et saura revenir plus fort", l’encourage son professeur, Vincent Latière.

Passage de ceintures

Le club prépare sa traditionnelle journée de fin de saison, lors de laquelle se déroulent le passage des ceintures, un entraînement de masse et la remise des ceintures et des diplômes. Elle aura lieu le samedi 17 juin au dojo du gymnase Robert Fabre selon le planning suivant : de 9 h 30 à 11 h 30 : passage de ceintures ; 12 heures : buffet sportif ; de 14 heures à 17 heures : entraînement de masse pour tous les judokas (petits et grands), remise des diplômes et des ceintures, goûter.