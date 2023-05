Decazeville. Une croisière "Boucle d’art" sur L’Olt, dimanche 4 juin

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté innove chaque nouvelle saison, via notamment le bateau L’Olt. Dimanche 4 juin, venez profiter d’une agréable croisière à bord du bateau promenade, mêlant balade fluviale, flânerie et découverte artistique.

En effet, le bateau déposera ses passagers sur les berges ombragées à Livinhac-le-Haut. Ils pourront ainsi flâner dans les allées colorées et conviviales de la manifestation "Boucle d’Art" organisée par Olt’His. Des dizaines d’artistes, plasticiens, musiciens, artisans d’art… y présenteront leurs créations.

Rendez-vous à 15 h 30, embarcadère du port de Lacombe, à Flagnac, départ à 16 heures. Tarif croisière : adulte, 14 € ; enfant de 8 à 12 ans, 8 €. Sur réservations obligatoires.

Pour plus d’informations, contacter le bureau de Flagnac de l’office de tourisme communautaire en téléphonant au 05 65 63 27 96.