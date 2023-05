Une étude montre des préjugés raciaux plus forts chez les personnes blanches

(AFP) - Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce, Homo sapiens.

Peu de personnes nieraient ce fait. Mais il existe un fossé entre ce que les gens disent tenir pour vrai et ce qu'ils croient au fond d'eux, selon une nouvelle étude publiée lundi dans la revue scientifique PNAS.

Une équipe de chercheurs des universités Harvard et Tufts a récolté les données de plus de 60.000 personnes ayant participé à plusieurs expériences testant leurs préjugés.

Lorsqu'ils étaient explicitement interrogés sur le sujet, la vaste majorité d'entre eux a dit considérer que les personnes blanches comme non blanches étaient toutes des êtres humains.

Mais en utilisant un test permettant de déceler des préjugés implicites, les participants blancs ont associé de façon plus systématique des attributs humains --plutôt qu'animaux-- avec leur propre groupe ethnique.

Les participants noirs, asiatiques, et hispaniques ne présentaient pas une telle préférence: ils associaient de façon égale leur propre groupe et les personnes blanches avec des attributs humains.

"La chose à retenir pour moi est que nous sommes toujours confrontés, sous des formes nouvelles, à des idées qui existent depuis plusieurs siècles", a déclaré à l'AFP Kirsten Morehouse, chercheuse à Harvard.

A travers l'Histoire, la déshumanisation des autres groupes ethniques a été utilisée comme prétexte pour les traiter différemment -- parfois jusqu'au génocide.

- Test d'association implicite -

L'étude repose sur un test appelé "d'association implicite", développé pour la première fois à la fin des années 1990, et très utilisé depuis.

Réalisé sur un ordinateur, il teste la force des associations entre des attributs connotés de façon positive ou négative, et deux concepts -- par exemple, des personnes noires ou blanches, ou bien hétérosexuelles ou homosexuelles.

L'idée est que les associations réalisées plus rapidement sont davantage ancrées dans l'esprit que celles réalisées plus lentement.

Ce type de test, selon les chercheurs, peut ainsi révéler des préjugés dont les gens n'ont pas réellement conscience.

Au total, 61% des participants blancs associaient avec plus de facilité des personnes blanches avec des mots liés aux humains ("personne", "homme", "humanité"...), et les personnes noires avec des mots liés aux animaux ("créature", "bête"...).

Cette proportion grimpait même à 69% lorsque des personnes blanches devaient comparer leur propre groupe avec des personnes asiatiques, ou hispaniques.

Les résultats étaient similaires pour tous les âges, les niveaux d'éducation et les religions. Mais les personnes conservatrices et les hommes avaient tendance à davantage faire cette association entre "Blancs" et "humains".

- Hiérarchie sociale -

Les personnes non-blanches ne présentaient elles pas de biais favorisant leur groupe comparé aux personnes blanches.

Mais elles avaient tendance à davantage associer les personnes blanches à des attributs humains, par rapport à un autre groupe ethnique minoritaire (différent du leur).

Selon la chercheuse, ces résultats peuvent être expliqués par la position de domination économique et sociale des personnes blanches aux Etats-Unis -- où se trouvaient 85% des participants à l'étude (8,5% étaient d'Europe occidentale).

Même si les résultats de tels tests peuvent se révéler désagréables pour certaines personnes ne s'apercevant pas de leurs préjugés, dit-elle, en prendre conscience est le premier pas pour les combattre.