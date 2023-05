CARTE. Orages et grêle au programme : la soirée de ce mercredi 24 mai s'annonce agitée en Occitanie

Toute l'Occitanie est placée en vigilance jaune, ce mercredi 24 mai 2023, en raison d'orages qui doivent se présenter dans la région. La grêle pourrait également faire une apparition.

Fin de mois de mai agitée en Occitanie. La région est placée en vigilance jaune pour les orages, ce mercredi 24 mai 2023. La soirée pourrait être également perturbée par l'arrivée de la grêle, alors qu'elle s'est déjà présentée dans l'après-midi autour de Montpellier.

"Une goutte froide"

Selon La Chaîne Météo, c'est une séquence orageuse plus durable qui s'installe, depuis mercredi après-midi. Elle se met en place par une "goutte froide", circulant dans le sud de la France, en provenance d'Allemagne et en direction de l'Espagne. "Il faudra se méfier de ces orages qui entraîneront de fortes pluies", prévient le site. "Les orages de l'après-midi se prolongent en soirée sur l'Occitanie, essentiellement en Langedoc-Roussillon et au sud de la Garonne."

Orages et grêle

La carte établie par Météo France montre l'étendue des perturbations, attendues en Occitanie, ce mercredi soir. La quasi-totalité de la région est concernée par des orages et averses orageuses, à l'exception d'une toute petite partie nord.

La soirée s'annonce agitée en Occitanie, ce mercredi 24 mai 2023. Météo France - Capture d'écran

Dans le Gard et l'Hérault, les prévisionnistes planchent même sur un risque de grêle, en soirée. Autour de Montpellier, elle a été signalée en grande quantité : la température a soudainement chuté, basculant de 26°C à 17°C en l'espace de 40 minutes.

Un gros #orage de #grêle touche actuellement la ville de #Montpellier. La température est passée de 26°C à 16h à 17°C à 16h40. L'orage se décale peu à peu vers l'est de l'Hérault. Prudence! \u26c8\u26a0 https://t.co/3JKPXduuxi — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 24, 2023

Et pour la nuit ?

Si une très grande partie de l'Occitanie verra les orages s'en aller, l'ambiance électrique pourrait perdurer pendant la nuit, notamment dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, comme l'annonce Météo France.