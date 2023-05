CARTE. Risque élevé aux allergies dans 81 départements, les pollens de graminées gagnent du terrain

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé, lundi 22 mai, 81 départements dont les treize d'Occitanie en vigilance rouge, synonyme d’une circulation très active des pollens de graminées.

La saison des allergies est bel et bien lancée. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a mis à jour lundi 22 mai les risques d’allergies dans l'Hexagone et alerte la forte circulation des pollens de graminées sur le territoire.

81 départements classés en rouge dont les treize d'Occitanie

81 départements de la France métropolitaine, dont les treize d'Occitanie (Aveyron, Ariège, Tarn, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot, Lozère, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales et Aude) sont classés rouge, c’est-à-dire à risque d’allergie élevé. "Les pollens de graminées montent en puissance du sud vers le nord du pays et toucheront tous les départements de France cette semaine avec un risque d’allergie de niveau élevé", indique l’association.

Les pollens de graminées montent en puissance du sud vers le nord du pays. Capture d'écran RNSA

Le risque d’allergie ne dépassera pas le niveau faible à localement moyen pour les derniers pollens de chêne. Le risque d’allergie sera faible pour les pollens de plantain, oseille et orties (urticacées). Autour de la Méditerranée on retrouvera des pollens de pariétaires (urticacées) et d’olivier avec un risque d’allergie de niveau faible à élevé.

Risque d’allergie de niveau élevé pour les graminées

Les graminées sont des plantes herbacées. Certaines sont très allergènes (ivraie, fléole, le dactyle, seigle, fétugue…).

Si vous êtes sujet aux allergies à ce type de pollen, suivez votre traitement et préparez vos mouchoirs pour les semaines à venir. Le temps ensoleillé, venteux et les températures douces annoncées ces prochains jours, vont "favoriser l’émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air", prévient le RNSA.

En cas d'allergie voici les gestes à adopter pour diminuer l'exposition aux #pollens , #prévention

(N'hésitez pas à aller chez un médecin en cas d'aggravation de vos symptômes ! ) pic.twitter.com/yl5BsEegqq — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 16, 2018

Comme chaque année, le pic d’allergie devrait se produire vers la fin du mois de ce mois de mai. Les pollens aux graminées devraient rester présents sur toute la France jusqu’à fin juillet, selon le RNSA.