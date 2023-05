Dans le centre de la capitale, l'opération "Paris respire" étend son périmètre

Après une extension du périmètre « Paris Respire Cœur de Paris », mensuel, au quartier Saint-Germain l’Auxerrois – Samaritaine, c’est désormais le périmètre hebdomadaire du Marais qui est largement agrandi.

Sur proposition de la Mairie de Paris Centre, la ville a choisi d’étendre l’opération Paris Respire – Marais depuis le 14 mai 2023, tous les dimanches de 10h à 19h30 en été et de 10h à 18h le reste de l’année.

Le secteur est agrandi et la position des points d’accès pour les riverains est modifiée pour s’adapter au nouveau plan de circulation. "Cette augmentation de 45 % du périmètre, à coûts constants, constitue un bénéfice supplémentaire de réduction de la circulation automobile, de la pollution de l’air et des nuisances sonores dans le centre de Paris, dont pourront profiter avant tout les piétons", affirme la municipalité.

Paris Respire est une opération qui prévoit la fermeture à la circulation de certaines zones de la capitale les dimanches et jours fériés, au bénéfice des piétons et des cyclistes. Elle se tient désormais tous les dimanches et jours fériés de l'année.

Les quartiers de Paris Centre concernés par Paris Respire

Quartier du Sentier (2e) : Tous les dimanches et jours fériés de 10h à 18h toute l'année, jusqu'à 19h en été.

Quartier du Marais (3e et 4e) : Tous les dimanches de 10h à 18h toute l'année, jusqu'à 19h30 en été.

Paris Centre (1er , 2e , 3e et 4e) : Tous les 1ers dimanche du mois, de 10h à 18h.