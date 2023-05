Espalion. Découvrir les fondamentaux du sauvetage aquatique dès 8 ans

Un stage et des cours pour apprendre à bien Nager et les fondamentaux du sauvetage aquatique seront proposés durant cet été pour les enfants à partir de 8 ans.

L’enseignement dispensé suit une progression pédagogique adaptée au niveau de l’enfant. Cet enseignement se pratique en piscine.

Il a plusieurs objectifs : apprentissage de la nage, compétence de base du sauveteur aquatique : des cours de nage libre, de nage avec palmes, d’apnée, seront donnés en piscine.

Apprentissage de techniques spécifiques au sauvetage aquatique en piscine : récupération et remorquage de mannequin de sauvetage avec et sans palmes, utilisation de matériel de sauvetage.

Apprentissage aux gestes qui sauvent : apprendre à se protéger, à alerter et à secourir. Maîtriser les quatre nages : pap, dos, brasse, crawl. Le centre de formation souhaite donner les bases nécessaires aux jeunes apprentis sauveteurs pour leur permettre de pratiquer plus tard de la compétition en sauvetage sportif et/ou se former aux diplômes de sauveteur aquatique / maître-nageur sauveteur.

Au-delà de la sensibilisation aux différents aspects du sauvetage aquatique, ce stage peut pour certains enfants, être une révélation de capacités souvent ignorées et une prise de confiance en soi pleine de promesses.

Un métier d’avenir

Par ailleurs, le sauvetage en milieu aquatique manque cruellement de recrues. Si ce type de stage peut susciter des vocations, les opportunités ne manquent pas pour ces métiers sportifs et techniques, où l’humain a toute sa place.

Un centre de formation est en place, à Espalion, sous la direction de la FNMNS.

Pour toute information : Christian Caviale : 06 70 75 35 38