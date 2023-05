Naucelle. Des jeunes en formation découvrent l’animation et la médiation animale

Dans le cadre de la formation au brevet professionnel jeunesse éducation populaire et du sport mention animation sociale de la MFR de Naucelle (Centre formation par alternance), les stagiaires ont pu tout récemment découvrir l’animation et la médiation animale en se rendant le 15 mai près de Saussenac, pour rencontrer Mélanie, dirigeante de Equi’Mel. Celle-ci pratique la médiation animale pour des publics fragilisés, avec des chevaux, poneys et autres animaux de ferme. Après un tour de l’exploitation, les stagiaires ont pu s’occuper de poneys et vivre un moment de médiation animale avec eux.

Le lendemain, ils se sont rendus à Courris Bas, à la rencontre de Dominique, retraitée de l’association Animal Câlin, pour échanger autour de l’animation et de la médiation animale en structure. Ils ont pu observer et être en contact avec les animaux de Dominique, à savoir Gandhi le chien, Elio la tourterelle et Pacha le lapin entre autres. Ces initiations, ont donné envie aux stagiaires de mettre en place des temps d’animation/médiation animale dans leur structure respective et pour d’autres de se former à la médiation animale.

Pour tous renseignements complémentaires sur la prochaine session du BPJEPS Animation sociale au sein de la MFR de Naucelle - qui se déroulera du 11 décembre 2023 au 18 octobre 2024 - appeler le 05 65 47 83 71 ou aller sur le site internet www.mfrdenaucelle.fr ou encore de venir lors des prochaines réunions d’information collectives le 22 juin, le 14 septembre, le 5 octobre ou encore le 6 novembre (toutes ces réunions ont lieu de 14 heures à 16 heures, au 7, rue de Villelongue, à Naucelle.