Brommat. Ecole : une course solidaire pour lutter contre la faim

Récemment, les élèves de l’école de Brommat du cours préparatoire au CM 1 ont participé aux côtés d’autres élèves des écoles du secteur à une course solidaire en circuit au profit de l’association "Action contre la faim" qui vient en aide aux familles dans le besoin et dont les objectifs sont d’éliminer la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition. Chaque élève avait un parrain (famille, amis, voisins…) qui s’engageait à reverser une somme pour chaque tour de circuit effectué par l’enfant. La collecte auprès des parrains vient de se terminer et la somme de 397 € a été récoltée et reversée à l’association. Un grand bravo à ces jeunes sportifs et un grand merci aux généreux donateurs.