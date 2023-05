Baraqueville. Foot : fin de saison et tournoi de sixte

Le lundi 29 mai aura lieu au stade de Ceignac les tournois de sixte féminins et masculins organisés par Espoir Foot 88 (ouverts à tous les joueurs âgés de plus de 16 ans). Le coût de l’inscription est de 70 € par équipe (6 joueurs et 3 remplaçants maxi).

Une buvette et de la restauration seront proposées. Le début des tournois est programmé à 10 heures. Par ailleurs, samedi 27 mai, à 20 heures, à Baraqueville, dernier match à domicile de l’équipe seniors masculine contre Castres. Dimanche 4 juin, les seniors féminines joueront la finale de la coupe Braley à 15 heures au stade de Bezonnes contre Comtal 2. Enfin, samedi 17 juin aura lieu l’assemblée générale du club, à 17 h 30, à la maison des associations de Baraqueville.