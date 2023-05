Decazeville. La toiture des halles Vallourec sera phovoltaïque

C’est l’une des principales décisions prises lors du dernier conseil communautaire en date.

Les élus de la communauté des communes Decazeville communauté ont pris récemment plusieurs décisions. On retiendra notamment que concernant la gestion des compteurs d’eau, le bureau communautaire a décidé de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse du candidat Sensus, pour un montant estimatif annuel de 99 720 € TTC, dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande pour une durée d’un an renouvelable trois fois une année.

Concernant l’aménagement des futures halles Vallourec, le projet de couverture avec des panneaux photovoltaïques prend corps. Decazeville communauté a ainsi reçu, de la part du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, une manifestation spontanée en vue de l’aménagement de la toiture des halles pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Après en avoir délibéré, le bureau communautaire a validé l’opportunité d’un tel projet et la candidature déposée, vu qu’aucun autre opérateur n’a fait connaître son intérêt pour un projet similaire. Le principe de "louage" a été accepté et le lancement d’une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre a été autorisé.

Concernant l’entretien ménager du centre social, le marché a été attribué à Vérialis. L’avenant s’y afférant révèle un montant de 28 641,60 € TTC pour une durée de 2 ans et 8 mois. Il a été aussi approuvé un avenant à la convention avec la CAF pour la facturation du nettoyage des locaux.

Par ailleurs, François Marty, président de la communauté des communes, a décidé de retenir la proposition du groupement conjoint composé de l’entreprise Cérès Lacombe Architecture et de la SARL Ingénierie de Structure et de l’Energie (INSE) pour un marché de maîtrise d’œuvre composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle n° 1 et d’une tranche optionnelle n° 2 pour le remplacement du système CVC de la salle Yves-Roques, pour un montant total de 25 000 € HT.