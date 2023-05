Le directeur de la chambre de métiers en visite

L’atelier n’arrête pas de faire parler de lui. Après plusieurs reportages TV, c’est le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aveyron, Philippe Revel, qui est venu visiter, la semaine dernière, cet antre du bricolage.

L’Outil en main, à Villefranche-de-Rouergue, c’est 24 métiers représentés, 40 bénévoles et 45 enfants habillés de leur bleu de travail pour découvrir le travail manuel. Le succès et tel que la structure n’a plus de place pour accueillir apprentis et bénévoles. De la charpente, menuiserie, carrelage ou encore pâtisserie, ces jeunes de 9 à 14 ans se familiarisent avec un panel de métiers qui seront peut-être le leur dans quelques années. Dans cette logique, la venue du président n’est pas anodine. "40 % de ces gamins partent ensuite en apprentissage", commente Jean Batut, le président de l’association. "Cette rencontre permet de montrer le travail qu’on fait sur place".

Outil en main est aussi l’occasion de créer des liens intergénérationnels, entre les enfants et les retraités bénévoles.