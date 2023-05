Rignac. Le Soulicou fait danser

Pour oublier les tracas quotidiens, pour retrouver un certain lien social, pour combattre l’ennui ou l’isolement, le thé dansant est un bon remède. Et lorsqu’en virtuose de l’accordéon, Didier Malvezin est annoncé par l’organisateur, le club du Soulicou, les aînés se laissent aller au plaisir de la danse sans réfléchir. Au son des tangos, valses, musettes, pasos, rocks et autres, près de 150 couples arrivés formés ou formés sur place pour la circonstance ont tournoyé sur le parquet de l’espace André-Jarlan, tous friands de ces rencontres musicales. Après une pause pour déguster un goûter au cours duquel a été évoqué le prochain goûter fraises du vendredi 2 juin, ils ont à nouveau envahi la piste.