Saint-Saturnin-de-Lenne. L’élan de St-Sat en rando, gastro et guinguette

Récemment, l’association "l’élan de Saint-Sat" organisait une rando-gastro-guinguette. Bravant la météo peu favorable des jours précédents, quatre-vingt-deux marcheurs ont pris le départ, les uns à 9 h sur le parcours de 13 km, les autres à 10 h sur le parcours de 6 km.

Même si quelques chemins étaient boueux et si l’horizon était bouché, les conditions étaient bonnes pour la marche : pas de pluie, température agréable… tous les participants ont apprécié.

Tous ont apprécié également le ravitaillement en cours de route ; salade de fruits, fruits secs, fouace et jus de fruits ont été les bienvenus et ont revigoré les moins résistants, surtout sur le trajet le plus long qui avait un important dénivelé. En plus du plaisir de marcher dans la nature avec voisins et amis, il y a eu d’autres découvertes : la Capelette nichée dans le bois de Lenne et ouverte pour la circonstance, la traversée du causse de Montagnac, la descente à travers bois vers Lestang par un chemin privé gracieusement ouvert par son propriétaire et, ne pas oublier, le muguet bien fleuri.

A l’arrivée, les visages ne portaient aucune trace de fatigue ; ils affichaient de larges sourires, ce d’autant plus que des airs de musique saluaient le retour des marcheurs. Au cours de l’apéritif puis du casse-croûte qui a suivi, la matinée était largement commentée et c’est un sentiment de plaisir partagé qui s’exprimait.

Il va sans dire qu’une telle journée doit être renouvelée. L’association organisatrice "l’élan de Saint-Sat" en a pris note.