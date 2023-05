Pont-de-Salars. Les employés communaux formés aux "gestes qui sauvent"

En France, 20 000 vies pourraient être sauvées chaque année si chacun était formé aux gestes de premiers secours. Groupama a donc lancé un programme national "les gestes qui sauvent". L’objectif est de former gratuitement 1 million de Français pour contribuer à sauver chaque année plus de vies. L’ambition est de former 100 000 personnes sur les 14 départements couverts par Groupama ; dont l’Aveyron.

À Pont-de-Salars, la formation, dispensée par la Protection Civile s’est déroulée récemment dans les locaux municipaux. La quinzaine d’employés communaux participants a pu voir (ou revoir) les gestes essentiels du secours à la personne, de se familiariser avec l’utilisation d’un défibrillateur. Ils sont devenus les premiers maillons indispensables de la chaîne des secours.

Parce que cette formation est ouverte à tous, renseignements et inscriptions sur le site internet :

www.groupama.fr/regions/occitanie/inscription-gestes-qui-sauvent/