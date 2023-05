Les rencontres entre curistes ont pris leur rythme de croisière à Cransac

Les rencontres entre curistes ont pris leur rythme de croisière à raison d’un rendez-vous toutes les trois semaines. Pour la dernière, 60 curistes y ont participé, L’élu Jean-Pierre Alet leur a présenté la ville et souhaité un bon séjour tandis que l’OT leur a présenté les animations du territoire. Il a été également rappelé que l’OT met des vélos électriques en location. Pour les Thermes, son directeur Nicolas Jacquemin a précisé qu’"on peut louer des vélos électriques aux thermes, mais aussi une voiture". Côté nouveautés, deux ateliers supplémentaires, un de réflexologie et un d’herboristerie pratique, ont été ouverts. Par ailleurs, 2023 est l’année d’un double anniversaire pour les thermes, celui des 20 ans du bâtiment et des 60 ans du renouveau du thermalisme cransacois. Pour le célébrer, plusieurs animations sont prévues dont un concours photos.