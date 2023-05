Réquista. "Loisirs créatifs", un club très dynamique

Le club "Loisirs Créatifs" de Martine est un groupe d’artistes talentueuses qui se réunissent le lundi et le jeudi pour exercer leurs compétences créatives et réaliser diverses créations artistiques.

Elles ont prévu de participer à la Fête de la brebis qui se déroulera le dimanche 4 juin à Réquista, une célébration annuelle dédiée à la brebis, mettant en valeur l’importance de l’élevage ovin dans la région.

Elles vont présenter à la vente leurs magnifiques petites brebis, uniques et attrayantes qui réjouiront les acheteurs par leur diversité. Elles ont mis tout leur cœur dans cette création afin de satisfaire un public nombreux.

La fin des cours approche pour les membres du club "Loisirs Créatifs". Pour marquer cette occasion et profiter d’une journée de détente, une sortie est prévue le 16 juin. Les participantes auront l’opportunité de faire du vélorail, une activité récréative qui consiste à pédaler sur une ancienne voie ferrée tout en admirant de beaux paysages. La sortie comprendra également une expérience éducative et divertissante avec la visite au reptilarium où les visiteurs peuvent découvrir une variété de reptiles et en apprendre davantage sur ces fascinants animaux.

Pour couronner cette journée bien remplie, un repas au restaurant est prévu, excellente occasion de se détendre, de partager des moments agréables et de discuter de leurs créations artistiques et de leurs projets futurs.

Ces événements permettront aux membres du club de célébrer leur créativité le 4 juin, de profiter d’une journée de détente et de renforcer leurs liens au sein de la communauté artistique.