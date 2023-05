Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Matinée de sensibilisation aux secours

Récemment, les élèves de la grande section au CM2 de l’école Sainte-Marie ont suivi une matinée d‘animations à la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, dans le cadre de l’éducation à la santé et au secourisme.

Les yeux admiratifs et curieux, ils ont suivi la visite du centre de secours par petits groupes avec notamment la présentation des différents véhicules et leur rôle. Mme Courtial et M. Cabral ont pu rendre très concrète et active cette rencontre en faisant part de nombreux exemples et anecdotes, en permettant essayage des tenues et des casques jusqu’à la pratique individuelle des lances à incendie sous diverses pressions. Pour les plus grands, s’initier au secourisme fut un temps fort et marquant. Ils ont ainsi appris à savoir alerter, à reconnaître une victime inconsciente et à s’exercer à la mise en PLS.

Une dernière petite pépite vint conclure cette excitante sensibilisation : un tour dans le camion de feu dans la zone artisanale sous les cris de joie et la sirène activée. Le plaisir de cette rencontre fut palpable éveillant même la flamme de futures vocations.