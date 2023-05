"Nous avons encore la chance de vivre en Aveyron où les gens sont encore respectueux", indique Jean-Marc Calvet, président de l'Association des maires

"Les nègres en Afrique". C’est face à cette inscription raciste que Simon Worou, maire de Sainte-Juliette-sur-Viaur, s’était réveillé le 17 juin 2022, "les yeux rougis, entre colère, tristesse et incompréhension".

L’édile franco-togolais et noir a été élu à la tête de la municipalité en 2014, puis réélu en 2020. Candidat à l’investiture d’En Marche pour les législatives sur la troisième circonscription, il est finalement devenu le suppléant de Jean-François Rousset. "Nous terminons la campagne des Législatives afin de porter un message d’espoir, d’intégration réussie. Que la France est multiculturelle. Que combattre les extrêmes est une nécessité afin que le racisme ne l’emporte jamais […] Sachez, chères personnes qui tentaient de m’empêcher de donner à la France ce qu’elle m’a donné qu’au contraire de me faire baisser les bras vous me poussez encore plus à combattre les extrêmes quel qu’il soit", avait-il alors réagi à l’époque.