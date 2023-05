Paris : petits et grands attendus aux Foulées de Paris centre dimanche 4 juin

Pas mois de sept courses sont proposées aux sportifs en fonction des classes d'âges.

Pour cette nouvelle édition, le retrait des dossards s'effectue au Quartier Jeunes, situé au 4 place du Louvre (75001), samedi 3 juin entre 11h et 17h.

Le dimanche 4 juin, sept courses auront lieu entre 9h30 et 12h. Rendez-vous au Parc Rives de Seine à côté du jardin Federico García Lorca, près du pont Louis-Philippe. Présentez-vous 15 minutes avant le départ pour le rassemblement des coureurs.

Horaires des courses :

Départ à 9h30 Benjamins (>3 km environ). Années de naissance > 2010, 2011

Départ à 10h Poussins (>8 minutes). Années de naissance > 2012, 2013

Départ à 10h20 Éveil athlé (>6 minutes). Années de naissance > 2014, 2015, 2016

Départ à 10h40 Relais adultes/baby athlé (>1,3 km environ adultes / 300 m environ enfants). Années de naissance des enfants > 2017, 2018, 2019

Départ à 11h Minimes (>4,2 km environ). Années de naissance > 2008, 2009

Départ à 11h Cadets (>5,6 km environ). Années de naissance > 2006, 2007

Départ à 11h Adultes (>7,5 km environ). Années de naissance > 2005 et antérieures

Des récompenses seront remises à l’issue des épreuves, sur la place Baudoyer.

Un pique-nique participatif aura lieu de 12h30 à 14h30, où chacun apporte son panier-repas. Des animations sportives et festives se dérouleront également sur place.