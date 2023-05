Villecomtal. Polar : un café littéraire plein de suspens

C’est un petit groupe qui s’est retrouvé à La Fabrique du Rougier pour la rencontre café littéraire sur le thème des romans policiers.

Les échanges ont commencé par le désir de tous d’enrichir et faire pleinement vivre le réseau des médiathèques et bibliothèques du secteur. En complément de l’honneur fait à la médiathèque de Villecomtal et à l’association "Le Goût des Autres", organisatrices de ce café, la participation de Zina Dali, responsable de la bibliothèque d’Espalion et de Nicole Pradalier "fidèle" à la bibliothèque d’Estaing ont permis d’enrichir cet échange et de prendre de bonnes résolutions. Rose a, avec une connaissance approfondie de ses livres, présenté plusieurs personnages, hauts en couleur, des polars "Poulets rôtis" de Sophie Henaff, avant de passer la parole à Jean Marie qui en a lu quelques extraits. Éliane a présenté Fred Vargas, écrivaine et archéozologue et a lu un extrait de son dernier ouvrage "Sur la Dalle", où l’on retrouve des personnages bien typés : Adamsberg, le policier flâneur, Danglad, Tétancourt, Veysenc… Plusieurs participants ont dit le plaisir qu’il y a, en lisant Fred Vargas, à retrouver des gens qu’on aime.

Lionel a indiqué, lui aussi, tout l’intérêt qu’il portait à cet auteur. Il a lu quelques "réflexions fumantes" et un passage de "L’homme au cercle bleu". Après les polars, petite et excellente restauration préparée par des membres de l’association "Le Goût des Autres" pour clôturer en beauté une riche et belle fin de journée dominicale.