Espalion. Porte ouverte au centre de secours

En accord avec le chef de corps Serge Rieutort, l’amicale du centre de secours principal du Nord-Aveyron présidée par Éric Barbier a souhaité organiser une journée porte ouverte à la caserne Mayran à Boralde le samedi 10 juin de 14 heures à 18 heures. L’objectif est de présenter le centre de secours ainsi que le matériel, les véhicules… Bref, échanger pour expliquer et présenter leur "profession" et le volontariat. Tout en espérant susciter quelques vocations. Plusieurs ateliers agrémenteront la journée : utilisation lance incendie, parcours sportif pompier, visite du centre, secourisme, présentation de la section JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) et bien évidemment visite du centre. Entre 17 et 18 heures aura lieu une démonstration commentée d’une manœuvre de secours routier.