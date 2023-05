Rodez : comment l’ASPTT, club omnisports de longue date, fait peau neuve

L’ASPTT, club omnisports de longue date dans la vie du piton, était dédié à l’origine aux postiers et a vu la construction de ses bâtiments à Bel-Air dans les années 1990 afin d’héberger ses adhérents.

Bien de l’eau a coulé sous les ponts depuis avec aujourd’hui un club ouvert à toutes les personnes intéressés par l’une ou plusieurs des 20 activités proposées par le bureau de l’association. À la dernière assemblée générale, sous la direction de son président Jérôme Messinguiral, des décisions fortes ont été prises pour la rénovation et l’aménagement des locaux.

Plusieurs décisions

La vente du chalet à la station de ski de Laguiole que possédait l’ASPTT permet à l’association de pouvoir budgéter les travaux qui débuteront dès la fin des activités sportives en juin-juillet. Tous les travaux seront exécutés par les entreprises locales, assure le président Messinguiral. La première décision prise en AG a été de vendre à l’entreprise de construction métallique voisine le terrain de 150 m2 attenant à cette dernière.

"On avait aucune utilité de garder cet espace et l’entreprise souhaitait l’avoir par commodité pour ses camions de transport", précise Jérôme Messinguiral. L’autre décision a été d’organiser un vide grenier le 13 mai, avec l’objectif de débarrasser les locaux du matériel entreposé depuis la vente du chalet de Laguiole et d’arrondir un peu plus une petite entrée d’argent, utile aux projets qui verront le jour très prochainement.

25 000€ de travaux

Quant aux aménagements et réaménagements, cela concerne la salle de musculation du bas, qui va changer d’orientation en devenant un dojo pour le karaté, nécessitant de baisser le plafond, changer l’éclairage et le chauffage et d’installer des tapis. Le tout pour environ 15 000€ en auto financement.

"L’activité musculation va s’arrêter et cette salle de 100 m2 servira également à la section stretching en plein essor. Tout sera opérationnel à la prochaine rentrée", indique le dirigeant. En juillet sera également rénové le court de tennis intérieur, enduit d’une peinture adhérente pour un coût de 9 000 €.

Les salles dites du haut vont être aussi réaménagées pour de futures activités, mais rien n’est encore budgété si ce n’est une grande salle qui va prochainement héberger deux associations historiquement partenaires de l’ASPTT, issues des PTT et France Télécom ; à savoir, le comité des œuvres sociales (COS) de la poste qui perd ses locaux du centre-ville et l’association nationale des retraités de la poste.