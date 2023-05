La Loubière. Rodez d’antan à la Tour d’Ortholès

L’association "Valorisation du Patrimoine Bâti" de la commune de La Loubière organise une soirée thématique sur le thème des métiers, commerces et boutiques d’antan de la ville de Rodez. Cette conférence avec diaporama se déroulera le mardi 30 mai à 20 h 30 à la Tour du village d’Ortholès, près de Lioujas.

Bruno Ginisty, membre actif de cette association et professeur d’histoire animera cette soirée avec Claudine Blanquet-Fonquerne, documentaliste au collège Fabre, tous deux membres de la Société des Lettres, Sciences et Arts. A travers un florilège de clichés photographiques anciens sélectionnés dans les riches fonds de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir la cité ruthénoise grâce à la diversité de ses commerces et métiers d’antan. Ces images donnent une nouvelle preuve du dynamisme local de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe. La variété des activités, le labeur quotidien des commerçants et de leurs employés, la modernisation des façades, comptoirs et étals et le développement de la réclame seront notamment évoqués, ainsi que les structures et filières commerciales. Cette conférence vient en complément du livre publié récemment susceptible d’être dédicacé et s’efforce de ne présenter que des documents inédits. Participation libre pour cette conférence qui sera suivie du pot de l’amitié.