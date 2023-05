Santé : 17 millions de Français souffrent d'hypertension artérielle dont 6 millions sans le savoir

A l'occasion de la journée mondiale de l'hypertension artérielle qui s'est tenue le 17 mai, Santé publique France a alerté sur les chiffres dans le pays.

Environ 17 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle dans le pays, rapporte Santé publique France. Et environ 6 millions d'entre eux n'auraient pas connaissance de leur maladie.

En 2019, l'hypertension artérielle était le premier facteur de risque de mortalité en France, devant le tabac, et le deuxième facteur de risque d'années de vie perdues en bonne santé. Chaque année, 1,6 million de Français débutent un traitement.

"Souvent qualifiée de tueuse silencieuse en raison de l'absence fréquente de symptômes, l'HTA demeure l'une des principales causes de complications cardiovasculaires, rénales ou cognitives (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, démence, etc.)".

Comment se faire dépister ?

Comme le rapporte Santé publique France, une mesure régulière de la pression artérielle, "au moins une fois par an", permettrait un dépistage précoce de la maladie. Une recommandation d'autant plus cruciale qu'environ un adulte sur trois en France est hypertendu, et qu'un hypertendu sur deux est traité pharmacologiquement.

Le baromètre de Santé publique France a permis de déceler une prévalence de l'hypertension artérielle déclarée dans les départements d'Outre-Mer par rapport à la France métropolitaine, notamment en Martinique (31,5%) et en Guadeloupe (29,39%). Les femmes seraient plus concernées que les hommes.

Ce qu'il est préconisé en cas d'hypertension

En plus d'une mesure artérielle chaque année, il est recommandé d'adopter des "comportements favorables à la santé" comme une alimentation équilibrée, à savoir riche en fruits et légumes (et limitée en sel et en alcool), ou bien la pratique d'une activité sportive régulière. "Le contrôle de son poids permet de limiter la hausse de la pression artérielle", ajoute Santé publique France.

Dès lors qu'on est déclaré en hypertension, "l'adoption de règles hygiéno-diététiques permet d'aider au contrôle de la pression artérielle".