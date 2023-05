Saint-Amans-des-Cots. Simmental : ce concours qui passionne

La "famille Simmental" s’est à nouveau donnée rendez-vous à Saint-Amans-des-Côts pour la 23e fois après une pause contrainte.

Le public toujours fidèle a pu apprécier et applaudir chaleureusement les 13 éleveurs venus du département qui avaient préparé leurs animaux de façon toujours très professionnelle, lavés, tondus, dressés... dont pour certains c’était la première fois.

Ils ont présenté 46 vaches et neuf veaux répartis en huit sections en fonction de leur âge et de leur rang de lactation. 15 ans séparaient la plus jeune génisse de la plus vieille vache née en 2008. C’était une première pour la juge Laurette Millot venu du département de la Côte d’Or et sa sœur Alice venue en tant que "Ringman". Elle a commenté ses choix, argumenté son classement rendant ainsi le concours passionnant ce qui a permis aux participants de mieux apprécier leurs bêtes.