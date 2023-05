Sauveterre-de-Rouergue. Tout un été à la ferme buissonnière

Toutes les activités et les ateliers poney à thème pour l’été à venir sont programmés à la ferme buissonnière (sur réservation au 06 65 25 51 31). Autant de demi-journées pour découvrir autrement le monde du poney, pour les enfants entre 5 et 11 ans (maxi 6 participants), de 9 heures à 12 heures, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Il y aura des ateliers cirque dans l’univers des écuyers, pour apprendre à communiquer avec les poneys et développer son équilibre en selle. Les matinées fermières proposeront des jeux à poneys, de prendre soin d’eux, de les nourrir, puis d’aller à la rencontre des petits animaux de la ferme pédagogique. Les derniers vendredis du mois, ateliers land art, pour une balade à poney dans les bois ou les collines, avec un temps de création éphémère à partir d’éléments de la nature. Tarifs non adhérents 45 € la demi-journée et 123 € les 3. Tarifs adhérents 38 € la demi-journée et 105 € les 3.

Enfin, la "ferme portes ouvertes" (sur réservations) aura lieu les lundis et jeudis soir de 18 heures à 19 heures plus d’infos au 06 65 25 51 31.