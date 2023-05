Arvieu. Une balade "bain de nature" au programme du Point info seniors

Vous souhaitez partager une expérience riche et unique dans une dynamique positive en profitant des bienfaits de la marche associés à la pratique de la sophrologie ? L’atelier "bain de nature" (balade sophrologie) est fait pour vous, avec deux heures de balade bien-être pour vivre pleinement le moment présent, mettre vos cinq sens en éveil, marcher en conscience et vous concentrer sur vos propres sensations. L’objectif est de vous accorder un temps pour vous au grand air pour découvrir et profiter de la nature du Lévezou.

Au programme de la balade : exercices ludiques de respiration, relaxation, visualisation, méditation, pensées positives… Il est demandé aux participants de se munir de chaussures plates, d’un tapis de sol ou petite couverture, une gourde.

Cet atelier est animé par Nadine Séguret-Albouy professionnelle de santé en pharmacie d’officine, conseillère de forme et de santé en médecines douces, sophrologue. Il aura lieu le : jeudi 15 juin à 10 h à Arvieu.

Cet atelier est organisé par le Point info seniors du Lévezou. Inscriptions obligatoires le plus rapidement possible au 06 75 73 42 03 ou au 06 75 73 33 57. Tarif : 2 €.