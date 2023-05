Villefranche-de-Rouergue. Collectes et randonnée en juin

Le mois de mai et ses quatre jours fériés sont autant de jours de collectes supprimés et le nombre de poches prélevées est en diminution. Début juin, les collectes reprennent. Avec ou sans rendez-vous, les bénévoles l’association des donneurs de sang bénévoles du Villefranchois sont présents pour des collectes à la salle des fêtes de la Madeleine : lundi 5, mardi 6, mercredi 7 juin de 13 h 30 à 18 h 30 et jeudi 8 juin de 11 heures à 15 heures. La journée mondiale des donneurs de sang se déroule le 14 juin. À cette occasion, l’association villefranchoise organise sa première randonnée sur une boucle de 8 km (niveau facile). Rendez-vous parking de l’ancien Lisi à 9 heures. Collation offerte à l’issue. Participation 5 €. Inscription : Mme Jonquieres au 06 87 14 63 65 et M. Belou au 06 70 94 10 72.