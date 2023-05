Alors que le 16e mois de la guerre en Ukraine est désormais lancé, un avion est au centre de toutes les attentions : le F-16, appareil de fabrication américaine.

Longtemps réclamés par l'Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie, les F-16 et leur sort ont connu un véritable tournant. Un temps réticent à la livraison de ces avions de chasse à Kiev, Joe Biden a finalement ouvert la porte à la formation de pilotes ukrainiens sur ces machines, en marge du G7.

Cap sur les années 1970

On le surnomme "Fighting Falcon", autrement dit "Faucon volant". Cet avion de combat construit aux Etats-Unis a été mis en service en 1978. D'abord conçu par General Dynamics, il est désormais développé par Lockheed Martin.

L'appareil mesure quasiment 15 mètres de long, et 9,8 mètres de large. Avec un poids à vide de 9,2 tonnes, il peut atteindre deux fois la vitesse du son, soit l'équivalent de 2 400 km/h. Son prix oscille autour de 20 millions de dollars.

Une grande polyvalence

Ancien pilote de chasse, Jean-Christophe Noël a loué à nos confrères du Monde la grande polyvalence de l'appareil, "capable de faire à la fois des missions défensives et offensives. Il peut attaquer des objectifs au sol et être protégé contre des missiles". Le chercheur associé à l'IFRI (Institut français des relations internationales) ajoute que le F-16 a "été testé en condition de combat et s'est montré très performant, que ça soit en Europe, dans les Balkans ou au Moyen-Orient".

Réclamés depuis plusieurs mois par Volodymyr Zelensky, que vont permettre ces avions ? "Entamer la forteresse russe et commencer à faire des brèches dedans pour pouvoir s'infiltrer", a répondu à nos confrères Jean-Christophe Noël, qui compare la situation actuelle sur le front ukrainien à celle de "la première guerre mondiale, terrestre, où l'on voyait des tranchées. C'est très compliqué de manœuvrer".

Obtention et formation

Il reste maintenant à évoquer deux questions cruciales, autour de ces avions : leur obtention, et la formation des pilotes ukrainiens. "Il y a un effet d'aubaine : aujourd'hui, beaucoup de ces F-16 vont être remplacés par des F-35. Les Pays-Bas et le Danemark vont voir leurs lignes d'avions être remplies par des F-35. Il y aura peut-être effectivement une opportunité pour donner ces F-16 aux Ukrainiens", a renchéri l'ancien pilote de chasse.

Au rayon formation des pilotes, celle-ci va, évidemment, être décisive. "Il va falloir leur apprendre à se servir du système d'arme ainsi que toutes les procédures qui vont avec. C'est incompressible et ça demande du temps. On estime que ça sera peut-être trois ou quatre mois." Mais Jean-Christophe Noël ne manque pas de rappeler que le transfert de ces avions ne s'arrête pas là. "Il faut tout le reste derrière : les mécaniciens, les infrastructures, la logistique..."

Qui les donnera, et quand ?

Modèle le plus exporté dans le monde, il est possédé par 25 pays. Suite au feu vert de Joe Biden, la Maison Blanche a expliqué dans un communiqué que "l'entraînement des pilotes se déroulera ces prochains mois. Notre coalition de pays participant à cet effort décidera quand fournir les avions, combien et qui les fournira". Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège ou encore la Pologne se sont portés volontaires pour livrer les premiers F-16 aux Ukrainiens.