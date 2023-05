Début 2025, la maison de santé du centre-ville de Rodez sera sur pied

La cession des locaux de la Ville à l'agglomération marque une avancée certaine dans le projet.

Plus les années passent, plus il devient difficile de trouver un médecin. Et Rodez n'est pas épargnée. Fort de ce constat, la Ville jette son dévolu sur les maisons de santé, considérées comme un remède miracle. Ainsi, le conseil municipal du lundi 22 mai marque une avancée majeure en la matière. Promise par la municipalité, l'arrivée d'une nouvelle plateforme en plein cœur de la commune se précise, en lieu et place de l'actuel commissariat de police. "C'est pour nous l'emplacement idéal de par sa centralité et sa fonctionnalité", félicite Christophe Lauras, adjoint en charge de l'environnement et de l'aménagement urbain.

Pour accélérer cette transition, le bâtiment est cédé à l'agglomération, compétente en la matière, pour 705 000 €. "La collectivité pourra ainsi faire toutes les études et déposer le permis utile afin de prévoir une mise en service des lieux le plus rapidement possible", poursuit l'élu. Dans des locaux présentant de nombreux avantages. De par leur superficie d'une part, avec une surface de 1400 m² à disposition, mais également en termes d'accessibilité, avec la proximité des parkings des Remparts et des Jacobins.

Avec la livraison du nouveau commissariat, dans l'ancienne caserne Burloup, fixée à mars 2024, la maison de santé pourrait ouvrir ses portes un an plus tard, durant le premier semestre 2025. "Lorsque les locaux seront libérés, il faudra compter un an de travaux, afin de réaménager les lieux, pour qu'ils puissent correspondre aux attentes des professionnels de santé", indique Francis Fournié, adjoint en charge de la solidarité.

7 maisons de santé sur le Ruthénois en 2026

Une nouvelle réjouissante pour Christian Teyssèdre, édile de la ville, qui rappelle au passage sa stratégie. "Notre objectif est d'avoir trois maisons de santé d'ici la fin du mandat. Nous ferons la troisième plus tard, avenue Victor-Hugo, comme nous l'avions annoncé." Une décision motivée par le succès des dispositifs déjà existants sur le Ruthénois. "La maison de santé du Faubourg fonctionne à 100 % de sa capacité", loue Francis Fournié.

Fort de ce constat, la Ville se réjouit à l'idée de voir de nombreuses installations sortir de terre. "Ce n'est pas la seule manière d'attirer des médecins, mais cela reste très efficace", assure celui qui est également conseiller communautaire délégué au Contrat local de santé. Au total, l'agglomération devrait compter sept maisons de santé sur le territoire d'ici la fin du mandat. Trois sont déjà fonctionnelles, à Rodez, Onet-le-Château et La Primaube, s'ajouteront celles d'Olemps cet été, Sébazac en 2024, avant l'actuel commissariat, puis le projet situé avenue Victor-Hugo.