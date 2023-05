Le chanteur et surtout musicien, est mort ce jeudi 25 mai à l'âge de 71 ans.



Jean-louis Murat, de son vrai nom Jean-Louis Bergheaud, n'a jamais quitté son Auvergne natale. c'est de là qu'il "émettait" sa musique et ses chansons, pour lui, pour les autres, pour d'autres. Sans arrêt. Comme une balise de la chanson française, comme une idée de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient, au fil du temps, au fil des ans.

Depuis son enfance dans le Puy-de-Dome à Murat-sur-Quaire, dans la ferme de ses grands parents, beré par la poésie, la découverte des musiques soul et jazz, jusqu'à sa mort à quelques kilomètres à vol d'oiseau (forcément d'oiseau) de Chamallières où il est né, Murat aura plus fait le tour du monde par ses textes et ses chansons que par son empreinte carbone. Même si vers 19 ans, marié depuis 2 ans et déjà père d'un enfant, il plaque tout façon hippie et s'en va sur les routes comme "Le clochard céleste" de Jack Kérouac.

Avec l'Auvergne, une autre chose s'est chevillée à son corp dès son enfance : la musique. Et c'est autour de ses 30 balais qu'à force de relative persévérance, à force aussi de talent, il accroche les majors compagnies en 1981 avec "Suicidez-vous, le peuple est mort", censuré sur certaines radios. Mais ce n'est qu'en 1987 qu'il accroche cette fois le succès auprès du public, avec "Si je devais manquer de toi".

Ce sont les années fastes, les années show-bizz et les années où Murat côtoie le gratin de la chanson française voire internationale, gratin qui ne l'oubliera plus jamais tout à fait. 1991 et "Regrets", en due avec Mylène Farmer, l'assoieront définitivement à cimaises du grand public et signera sa reconnaissance et le respect de ses pairs.

Désormais, hormis les enregistrements prolifiques de ses albums (à partir de 2002, il en pondra presque un tous les ans), les tournées toujours différentes, toujours non formatées, et des expériences cinématographiques, Murat campera et émettra essentiellement de chez lui, en Auvergne, à Douharesse précisément, commune d'Orcival. "Ma musique est ancrée dans la terre", avait déclaré un jour celui qui se définissait comme un "proustien pour toujours". Une vie auprès de la source, au bord d'un long ruisseau, pas toujours tranquille.

Avec quelques succès de titres et d'albums émaillant cette carrière au long cours, au final loin des paillettes people du show-bizz et de Paris (comme les albums "Cheyenne Autumn", "Mustango" -1999- ou "Toboggan" -2013-), Murat le prolifique était un phare auvergnat dans le courant temporel de la chanson française, fixe, mais n'hésitant pas à baigner à tous les courants, qu'ils viennent du passé ou du présent. Et sa poésie, parfumée de romantisme et d'un certaine "désabusion", comme disait un certain Nino Ferre, continue à se faire l'écho de ce qui s'appelle en nous des sentiments.

Un best-of au lendemain de sa mort

Romantique mais espiègle dans le privé, tel Murat, à tel point que l'on pourrait se demander s'il n'a pas choisi le jour de sa mort. Après tout il était assez lucide sur la vie, sa vie et les sentments humains pour avoir pris les devants. Mais sa mort intervient la veille de la sortie de son "Best-off", ce vendredi 26 mai. Nous n'irons pas jusqu'à pointer du doigt une potentielle opération marketing, surtout chez Murat, même si tout au long de sa vie, la musique du hasard aura bien fait la beauté des choses...