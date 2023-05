Decazeville. Dernière ligne droite pour le prix du Pays noir

Les candidats écrivains ont jusqu’au 15 juin pour prendre part au prix du Pays noir, "un pays fier de son double héritage, paysan et ouvrier".

Écrivains, romanciers et historiens amateurs, celles et ceux qui sont passionnés par notre territoire, peuvent prendre leur plume et participer au Prix du Pays noir. Il s’agit de laisser parler son imagination et/ou son inspiration, de puiser dans ses souvenirs pour raconter des histoires d’ici. Il y a partout de la matière pour écrire et faire revivre le riche passé du Bassin et de la vallée du Lot.

Deux prix distincts sont décernés sous ce même vocable. Le premier, pour une fiction (nouvelle, conte…). Le second, pour un document (histoire ou ethnologie). Chaque vainqueur recevra 1 000 €. Les récits doivent avoir obligatoirement pour cadre géographique ou pour sujet les 14 communes du nouveau canton Lot et Dourdou et, dans le canton d’Elne et Alzou, les communes de Cransac, Aubin et Firmi.

"Au fil des ans, les contributions reçues sont allées du document historique ou sociologique, rigoureusement documenté, à des œuvres de fiction s’inspirant de faits remarquables ou évoquant le souvenir de figures decazevilloises et du Bassin hors du commun. Il s’est, de plus, trouvé parmi ces contributions une dizaine de textes d’un style original et enlevé révélant de vrais talents romanesques et poétiques. Ce sont ces éléments d’une culture authentique et singulière qu’il nous appartient, chacun dans notre domaine d’action ou de prédilection, de collecter, d’illustrer et de transmettre. Tel est l’objectif de ce modeste concours", souffle Jean-Paul Desprat, le maître d’œuvre de ce prix.

Les œuvres écrites dactylographiées, avec 30 pages maximum, sont à déposer en 5 exemplaires, auprès du secrétaire général, André Romiguière, ou au bureau de l’office de tourisme communautaire de Decazeville (square Jean-Ségalat). Les vidéos de dix minutes maxi sont à poster sur internet.

La date butoir des remises des manuscrits (tapuscrits) et des vidéos est fixée au 15 juin. Infos : 05 65 43 18 36 ; officetourismedecazeville@wanadoo.fr ; romiguiere.andre@orange.fr