Luc-la-Primaube. École Jacques-Prévert : en place pour la 3e édition de la rando gourmande

Après le quine, le vide-greniers, et surtout le trail des Prés verts qui s’est déroulé en mars dernier, l’APE de l’école Jacques-Prévert de Luc organise, samedi 10 juin la troisième édition de la randonnée gourmande semi-nocturne. Des circuits de 10 km, 12 km ou 14 km sont proposés autour du village de Luc et dans la vallée de l’Aveyron, ponctués par des pauses gourmandes. En effet, les randonneurs prendront l’apéritif, dégusteront l’entrée (assiette de charcuterie) et le plat principal (truffade-saucisse) dans des cadres champêtres et authentiques. Les départs donnés dans la cour de l’école sont libres, entre 18 h et 19 h 30, et les arrivées se feront au même endroit où sera servi le dessert, une animation musicale viendra clôturer la soirée.

Vous pouvez vous inscrire via le lien internet suivant : www.chronometrage.com/events/rando-gourmande-semi-nocturne-2023 ou par téléphone au 06 49 48 72 72 (heures repas) ou par mail ape.luc12450@gmail.com. Par mesure de sécurité, il ne sera pas possible de s’inscrire le jour même, les places sont limitées et ne pourront être revues à la hausse.

Les tarifs sont de 22 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de 4 à 12 ans, incluant une consigne de 2 € (ecocup et tour de cou), remboursable le jour J.