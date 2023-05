Villefranche-de-Rouergue. Écologie ou greenwashing, il faut désormais choisir…

L’URQR et son café des Qrieux organisaient à l’amphithéâtre du lycée Beauregard une conférence-débat sur le greenwashing avec Laure Teulières et Aurélien Berlan, enseignants-chercheurs à Toulouse. Donner un coup de propre aux industries polluantes (whitewashing), tout en persuadant les consommateurs des vertus écologiques de leurs produits pour obtenir leur adhésion et leur consentement… C’est un peu ça, le greenwashing !

Une stratégie des grandes entreprises qui émerge dès les années 80 en réaction à la prise de conscience écologique pour faire "comme si". "Comme si elles avaient pris conscience des problèmes engendrés par le capitalisme industriel et s’efforçaient elles-mêmes de les résoudre", a taclé Aurélien Berlan, enseignant-chercheur à l’université Jean-Jaurès de Toulouse. " Au point de susciter un sentiment de saturation quand le souci de l’environnement au plus haut niveau s’étoffe de dispositifs réglementaires extrêmement contraignants. Pour exemple, la profession agricole, victime de tout un ensemble de normes pour un résultat environnemental dérisoire et un constat sans appel : l’élimination des petites exploitations au profit des plus industrielles."

Mais le greenwashing se matérialise par des politiques publiques très concrètes : édiction de lois dites "écologiques", financement de technologies miraculeuses telles la voiture électrique, la transition numérique, la lutte contre les passoires thermiques, soit au final des solutions éminemment contestables car consommatrices d’énergie et de matériaux.

Alors, que faire ? Lire le manuel conçu par 37 chercheurs de l’Atécopol sous la direction de Laure, Aurélien et Guillaume Carbou pourrait être un début de réponse.